İnegölspor Tesisleri'nde düzenlenen törende İsmail Güldüren, 1 yıllık sözleşmeye imza atarak, bordo-beyazlı ekibin başına geçti. Törende konuşan İnegölspor Kulübü Başkanı Eşref Güç, "Bizim hedeflerimizde mutlaka sezona başlarken şampiyonluk veya Play-Off oynamak vardı. Ancak bunları gerçekleştiremedik. Şu anki yaptığımız hamle İnegölsporumuz'u daha iyi yerlere taşımak, özümüze dönmek. Tabi herkes eski İnegölspor’u hayal ediyor. Niye futbolcu yetiştirmiyor, İnegölspor‘un sesi daha fazla neden duyulmuyor. Tabi bunu el birliğiyle yapmamız lazım. Bunu sadece yönetimin yapmasıyla olmaz. Burada birlik ve beraberlik çok önemli. Hatalardan ders çıkarmak lazım. Sezon başında yönetim olarak herkes diyebilir, yönetim hata yaptı. Ancak ben öyle düşünmüyorum. Bazı şeyler tutmuyor olabilir. Bugün 18 takımda şampiyon olacak diye bir şey yok. Mutlaka bir takım finale gidecek ve şampiyon olacak. Öncelikle şunu herkesin bilmesini isterim. İsmail hocayla bir senelik anlaştık. Bizler yine 1 sene görevimizin başındayız. Burada toplanmamız onu perçinliyor. Ama bunu 1 sene olarak düşünmemek lazım. Özümüze sahip çıkarsak İnegölspor uzun vadeli, devamlı istikrarlı şekilde çalışır ve başarıyı daha çabuk yakalar diye düşünüyorum. Hepiniz İsmail kardeşimizi tanıyorsunuz. Daha önce ben kendisiyle çok çalıştım. 3'üncü Lig'deyken şampiyonluk yaşadık. Ben İsmail’in bu görevi şu ana kadar gelmiş geçmiş hocalardan daha iyi yapacağına eminim. Çünkü inegölspor camiasını, taraftarını ve sizleri tanıyor. Zaten bir yönetim kulübün sahibi değildir. Yönetim bu işin başıdır. Futbolcular, taraftar, hocalar, basın mensupları. Bu işte 5 aşama var. Biz İnegölspor’u yukarı taşımak için hamleleri beldi doğru yapamadık. Ama bundan sonraki hamlelerimizi doğru yapalım. Doğru hedefler bulalım. En azından niyetimizi korumaya çalıştık. Yönetim olarak azaldığımızı da biliyorsunuz. Bazı arkadaşlar istifa etmek istedi. Onlara müsaade ettik. Mühim olan bize çalışma arkadaşları, canı gönülden bizimle olan, İnegölspor için varını yoğunu ortaya koyan çalışma arkadaşları. Ben şu an o ekibi yakaladığımıza inanıyorum. Ben huzurlarınızda İsmail hocaya ve ekibine hayırlı olsun diyorum. Onların başarılı olmasını arzu ediyorum ki onlar başarılı olduğunda bizler ve İnegölspor başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

"FATİH HOCAYLA ALAKALI PEK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Fatih Akyel’in kendisiyle ilgili yaptığı iddialara cevap veren Güç, “Aslında bunlara girmek istemiyorum. Onları daha sonraki günlerde çıkacağımız programlarda gündeme getireceğiz. Ben o şekilde olaya bakmıyorum. Kimseyi suçlamak, karalamak istemiyorum. Hayat devam ediyor. Bundan önce yaşananlar aramızda kalan konular. Ama bunların dışarı yansıması gerekirse yansıtırız. Eşref Güç konuşmuyor diye, hep suçlu gözüküyor. Maalesef öyle değil. Eşref Güç ve ekibi İnegölspor’u düşünüyor. Bizim Fatih hocadan daha önemli işimiz krizi yönetmek. Bizden sonraki olası yönetimler. Biz göreve 2 senelik geldik. Bu 2 seneyi mevcut yönetimimle götürmeye çalışıyorum. Ve bunu götürmek için zamanımı veriyorum. Fatih hocayla alakalı pek konuşmak istemiyorum. Ama İnegölspor’la alakalı bütçe olarak, maddi ve manevi olarak bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi önceki sene ligler başladığı zaman birkaç takım otomatikman kendini düşme potasında görüyor. Niçin, maddi pozisyonlardan dolayı. Biz kesinlikle önce borçlanmamayı bilmemiz lazım. Altyapıya önem vermemiz gerekiyor. Özümüz dediğim bu. Hatalardan ders çıkaracağız. Fatih hoca bana burada çok güzel şeyler öğretti. Ben çok hocayla çalıştım. Ama şu an güzel bir ekip kurdum. Biz sadece İnegölspor’u futbol olarak değil, maddi olarak da düşünmek zorundayız" dedi.

"CİDDİ BORÇ YOK"

Borçlarla alakalı da açıklama yapan Güç, “Çok ciddi borç yok. Bugün Bandırmaspor’un 10-15 milyon olarak borcu olduğu söyleniyor. Bunların hepsi seneye zahmet çekecek. Kuralar çekildiğinde Bandırma düşer. Bu söylentiler çok fazla. Genelde kulüplerin yüzde 70’i borçlu. Bizim borcumuz yok. Geçen seneden 1 milyon 50 bin lira Münür başkandan borç aldık. Yani eksiyle başlattık. Bunu kendi imkanlarımızla sezona başlarken 850 bin liraya kadar düşürdük. Ama ben Münür başkanı tenkit etmedim. Ama sessiz kalıyoruz diye İnegöl dalga dalga üzerimize geliyor. Sanki bu işi yeni yapıyormuş gibi, sanki biz acemiyizmişiz gibi muameleler yapılıyor. Hoş değil. 27 kişilik yönetimden 16 kişiye düştük. Belki bunda da hayır var. Arkadaşların istifa etmelerinde bile hayır var. Bunlar ilk defa yaşanan şeyler değil. Tabi bu işin başı var. Bu işin başı yönetim. İstifa eden arkadaşlara saygı duyuyorum. Gerçekten onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü burada İnegölspor’a 1 senelerini verdiler. Fatih Akyel’in herkese teşekkür edip bana etmemesi onun handikabı bence. Çünkü onunla ilgili söylenecek çok şey var. Biz büyük olmalıyız, büyük kalmalıyız. Çünkü o adamın ben bundan sonraki iş hayatına mani olmak istemiyorum. Herhalde bana bu konuda hak verirsiniz. Siz de olsanız aynı şeyi yapardınız. Yine de onunla alakalı ufak ipuçları veririz. Borç 3 milyon lira değil. Sezon sonunda 1,5-2 milyon liraya düşüreceğiz. Alper başkanımızdan destek alacağız. Kendisi de söz verdi. Alinur başkanımız destek verdi ve yine de verecek. Bizler İnegölspor için uğraşıyoruz. Hiçbir yönetim buradan borçlu gitmek istemez. 1 ve 2 senelik anlaşma yaptığımız oyuncular var. Tasarrufu hocada. Maliyetten kaçınacağız. Görev dağılımı değişti. İnegölspor alakalı gelişmeleri bir arkadaşımız paylaşacak. Bize taş atana biz gülle karşılık vereceğiz. Bu sene şeffaf olacağız. İnegölspor’a hizmet eden herkesle bir araya geleceğiz. Fatih hoca gittiği gibi İsmail hocayı getirebilirdik. İsmail hocanın kalan 3 maçta kadroyu görmesini istedik. Sezon sonuna kadar bizden bir lira dahi talep etmedi" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIYA ÖNEM VERECEĞİZ"

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren ise, “Biz İnegöl’ün evlatları olarak teklifi hiç düşünmeden kabul ettik. Bu sene inegölspor da yapılanma olacak. Bunun içinde bizler olacağız. Uzun yıllar inegölspor’a destek vermiş bir hoca olarak yapılanmayla alakalı destek vermek istiyoruz. Altyapımız turnuvalarda final oynayacak. O takımdaki oyuncularımız değerliler. Yönetimin bize güvendiği gibi bizde altyapıdaki sporcularımıza güveneceğiz. Teknik ekibimizdeki arkadaşların hepsi inegölspor da oynadılar. Bizlerde genç oyuncularımıza sahip çıkarak, İnegölspor’dan Türkiye piyasasında oynayacak, oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Kadro dışında kalan isimlerle, sezon başında konuşabiliriz. 13 altyapıdan, 13 profesyonel oyuncu olacak. İnegölspor asla ve asla hedefsiz olmadı. Yeni bir yapılanma yapacağız. Bu yeni kadromuzla, altyapıdan çıkacak oyuncularımızla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. İnegöl halkının, basının desteğiyle bu başarıyı yakalayacağız" diye konuştu.

DHA



