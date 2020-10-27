Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 futbolcu evlerinde ve tesislerinde karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün kulüp tesislerimizde yaptırılan Covid-19 testinde futbolcularımız Erdi Can Şehit, Erdal Kaya ve kaleci Mertcan Babat’ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Geçtiğimiz hafta test sonuçları pozitif çıkan Caner Solmaz, Fatih Çiplak ve Selim Can İnci ile bu sayı 6’ya çıkmış oldu. Karantinaya alınan 6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir" denildi.