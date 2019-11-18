İnegölspor umutlu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

TFF 2’nci Lig ekibi İnegölspor, 13’üncü hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Başkent Akademi Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 18’e çıkaran Bursa temsilcisi, haftayı 11’inci sırada tamamladı.

Başkent Akademi Futbol Kulübü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Murat Yoldaş, hakemleri eleştirdi. Yoldaş yaptığı açıklamada “Ben hiç bir zaman hakemlerle alakalı konuşmadım ama bizim lehimize de yönetsin istemiyorum. Adalet neyse o olsun. Geçen haftaki hakemle bu haftaki hakem arasında siyahla beyaz kadar fark var. Tabi oyuncuların direncini de kırıyor. Doğru oynamamızı da engelliyor ama bunun dışında ikinci devre özellikle istediğimiz oyunu oynayamadık. Baktığımız zaman Play-Off'la alakalı, üst sırayla alakalı baktığımız zamanda, bugün yensen 5. olabiliyorsun. Gerçi şuan hala Play-Off hattı ile aramızda 2 puan var. Bu mücadele böyle sürecektir ama ortaya konan mücadele için çocukların emeği için onlara teşekkür ederim. Kazanmak istiyorduk, üzgünüz. Kalan 4 maçı da en iyi şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“PLAY-OFF UMUDUMUZ DEVAM EDİYOR”

İnegölspor Basın Sözcüsü Özgür Gürbüz ise gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ve bunu çözmeleri gerektiğini ifade ederek, “Onun için ciddi bir çaba sarf edeceğiz. Yani durum ortada. İyi mücadele ediyoruz. Eğer sonuca dönükte potansiyelimizi arttırabilirsek, İnegölspor'u iyi günler bekliyor. Bu kategorilerde bu puanları kaybetmememiz lazım. Ama bizim Play-Off umudumuz hala devam ediyor. Bir şey kaybetmiş değiliz. Daha çok çalışacağız. Daha iyi sonuçlar alıp, İnegölspor'u yakışan yere getireceğiz inşallah” diye konuştu.

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