İnegölspor umudunu koruyor

İnegölspor, Sancaktepe Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını Mesudiye sahasında yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir, zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Şimşir, "Geldiğimiz zaman Velimeşe maçında puanla başlamıştık. Sonra içeride grubun zor bir takımıyla oynanıp mağlup olmak bizi olduğu gibi herkesi üzdü. Sahada maç oynanmadığında kazanılmaz. Sancaktepe takımı da zorlu bir takım. Rakibimizi yenersek onu ve haftayı bay geçecek olan Velimeşe takımını aşağıya almış olacağız. Bu açıdan önemli bir maç. Bunu yapabilecek gücümüz ve inancımız var. Kamuoyunda 'Sancaktepe maçı alınmazsa küme yok küme düşeriz' falan deniyor. Öyle bir şey yok. Çünkü diğer takımların da oynayacakları zorlu rakipler var. İçeride ve dışarıda oynayacağımız her maç, puan ya da puanlar bizi her geçen gün daha iyi duruma getirecek. Onu düşünmesek zaten burada işimiz yok. Kamuoyu rahat olsun" ifadelerini kullandı.

DHA