İnegölspor - Sarıyer maç sonucu: 1-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında ağırladığı Sarıyer’i 1-0 mağlup etti
73'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde topla buluşan Gülhan'ın vuruşu golü getirdi. 1-0 STAT: İnegöl
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Egemen Savran, Çağrıcan Pazarcıklı
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, İbrahim Sürgülü, Hakkı İsmet Şimşek (Dk. 61 Aykut Uluç), Mustafa Kayabaşı (Dk. 70 Erdem Koçal), Bahadır Taşdelen, Emir Özsoy (Dk.84 Furkan Özyapı), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Yunus Emre Duyan, Furkan Mızrak (Dk. 84 Ersel Aslıyüksek), Ömer Faruk Ermeç (Dk. 70 Gülhan Üreyen)
SARIYER: Mehmet Doğan, Oğuzhan Açıl, Emirhan Koca (Dk. 72 Mertcan Açıkgöz), Hüseyin Altuğ Taş, Koray Kılınç, Mehmet Bektaş (Dk. 83 İbrahim Halil Öner), Berat Satılmış, Orhan Aktaş, Talha Yazgan, Furkan Sağman, Berkan Mahmut Keskin
GOL: Dk.73 Gülhan Üreyen (İnegölspor)
SARI KART: Dk.85 Furkan Özyapı (İnegölspor)