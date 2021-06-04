İnegölspor, Samet Cantürk ile anlaştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Uşak Spor’dan stoper Samet Cantürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Cihan Bozacılar, şunları söyledi:

“Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Uşak Spor’dan stoper Samet Cantürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Samet kardeşimiz daha önce 2 yıl üst üste Afyonspor’da, 1 yılda Van Spor’da şampiyonluklar yaşadı. İnşallah bu sezonda bizimle şampiyonluk yaşayacak. Biz kendisine güveniyoruz. Camia olarak hak ettiğimiz şampiyonluğu bu yıl inşallah yaşayacağız. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Yakın zamanda transferlerimizi bitirip, hayırlısıyla yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Ben anlaşmanın hem Samet kardeşimize hem de kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Samet Cantürk ise “İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. Bu sene şampiyon olup, 1.Lige çıkmak istiyoruz. İnegölspor’u camia olarak biliyorum. Gerçekten çok büyük bir kulüp. Bizde camiaya ve taraftarlara yakışır bir şekilde sahada gerekeni yerine getireceğiz.”ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI