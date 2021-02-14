İnegölspor - Manisa FK maç sonucu: 0-2

MAÇTAN DAKİKALAR
37’nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Mehmet’in ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta çıktı.
45+3’ncü dakikada gelişen Manisa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan’ın yerden sert vuruşu golü getirdi.0-1
75’inci dakikada gelişen Manisa atağında Zahit’in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Okan’ın vuruşu golü getirdi. 0-2
STAT: İnegöl ilçesi
HAKEMLER: Onur Bingöl(xx), Yavuz Bahadır Ordu(xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez(xx)
İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx), Yunus Emre Duyan(x), Seydi Kayasoy(x), Gökhan Kurumuş(x), Samet Günhan(x), Metin Yüksel(x) (Dk 87Gülhan Üreyen x), Selimcan Temel(xx), Abdulkadir Kuzey(xx) (Dk 68 Caner Solmaz x), Mehmet Özdıraz(xx) (Dk 68 Bünyamin Yavaşoğlu x), Ali Aydemir(xx) (Dk 87 Fatih Üge ?), Fatih Çiplak(xx)
MANİSA FK.: Ömer Kahveci(xxx), Sertaç Çam(xxx), Ahmet Kesim(xxx), Abdurrahman Emir Alagöz(xx) (Dk 76 Ferhat Yazgan x), Nizamettin Çalışkan(xxx) (Dk 89 Ümit Kurt ?), Hakan Barış(xx) (Dk Mehmet Güven(x), Çağrı Giritlioğlu(xxx), Recep Burak Yılmaz(xxx), Zahit Fındık(xxx) (Dk 86 Volkan Okumak ?), Mehmet Yılmaz(xxx), Okan Eken(xxx) (Dk 89 Mehmet Uysal ?)
SARI KARTLAR: Abdulkadir Kuzey, Caner Solmaz(İnegölspor) Hakan Barış, Çağrı Giritlioğlu (Manisa FK),
GOLLER: Dk 45+3 Hakan Barış, Dk 75 Okan Eken (Manisa FK)
DHA