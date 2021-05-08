Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen İnegölspor, Uşak Spor ile oynayacağı mücadeleyi kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren İnegölspor, 37. Hafta karşılaşmasında deplasmanda yarın Uşak Spor ile kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı’nda oynanacak olan mücadele, saat 15.00’de başlayacak. Maçı Mehmet Türkmen yönetecek, Türkmen’in yardımcılıklarını ise Mehmet Vargün ve Emrah Akkaya yapacak.

Ligin son 2 haftasına 31 puan ile 15. sırada giren İnegölspor, küme düşme hattının 4 puan önünde yer alıyor. Bursa temsilcisi, bu mücadeleyi kazanması halinde ligde kalmayı garantileyerek, son haftaya rahat bir şekilde girecek. Uşak ekibi ise 54 puan ile 7. sırada yer alıyor. İnegölspor, ligde oynadığı son 4 maçta yenilmezken; bu mücadelelerden 3 beraberlik ve bir galibiyet çıkardı.

Mücadelenin zorlu geçeceğine işaret eden İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ise, ““Eksik ve cezalımız yok. Tam takım hazırız. Artık son iki 90 dakikamız kaldı. Avantajımız var. Bu avantajımızı kaptırmak istemiyoruz. Aşağıdaki grupla aradaki puan farklarını korumak istiyoruz. Aşağıda enteresan sonuçlar olabilir. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımızdaki mücadelemize bakacağız.” ifadelerini kullandı.

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