İnegölspor, ilk galibiyetini arıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren ve sezona dilediği başlangıcı yapamayan İnegölspor, yarın sahasında Afjet Afyonspor’u ağırlayacak.

İnegöl İlçe Stadı’nda oynanacak olan zorlu randevu saat 14.00’de başlayacak, mücadelede İstanbul bölgesi hakemlerinden İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Ligin 7’nci haftasına İnegölspor, sondan ikinci sırada girerken; Afyonkarahisar temsilcisi ise, 5 puan ile 14’üncü basamakta yer alıyor.

Ligde geride kalan haftalarda henüz galibiyetle tanışamayan İnegölspor, çıktığı 6 maçtan sadece 2 puan çıkarabildi. Önceki hafta teknik direktör değişikliğine de giden Bursa temsilcisi, göreve getirilen Cüneyt Biçer ile çıktığı ilk maçtan da sonuç alamadı. Afyonkarahisar temsilcisi de, lige galibiyetle başlamasına karşın sonraki 4 maçında kazanamadı. İki deplasman maçından da eşitlikle ayrılan Afjet Afyonspor, tıpkı İnegölspor gibi son maçında Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu.

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