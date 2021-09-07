İnegölspor cephesi, yeni sezondan umutlu

İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, ilk yarıda rakiplerinin ciddi ataklarının bulunduğuna işaret ederek, "İlk yarısının son dakikalarında da golü yedik. İkinci devre golü erken bulduk ve ikinci yarı rakibe üstünlük sağladık. Ankaraspor 1.Lig'den düştü ama ciddi bir kadro yapılanmasına gitti. Ciddi bir rakipten puanla dönmek mutluluk verici. Ben hocamızı, teknik ekibimizi ve futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Güçlü bir rakibe karşı sahada gerçekten çok iyi mücadele verdiler. Haftaya Hekimoğlu maçımız var. İnşallah o maçta 3 puan ile tanışırız ve yolumuza daha sağlam adımlarla devam ederiz" dedi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, öncelikle futbolcuları ve teknik heyet ile yöneticileri tebrik etti. İlk yarı Ankaraspor'un üstün olduğunu belirten Başkan Taban, "Ancak ikinci yarı toparlandık ve zaten golümüzü de attık ve beraberliği yakalamış olduk. İkinci yarı biraz daha denk takımların mücadelesiydi. Bizim adımıza güzel bir başlangıç oldu diyebilirim. İnşallah önümüzdeki maçlarda da takımımız daha toparlanarak, eksiklerini gidererek Allah’ın izniyle daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerimizi soyunma odasında tebrik ettik. Onlara başarılar diledik. Sonuçta kazanmak güzel lakin bunu sürdürebilmek kıymetli. Bunun içinde çok mücadele etmek gerekir. İnşallah sezon sonuna geldiğimizde, bu duygu ve düşünceleri daha güçlü bir şekilde başardığımızı ifade etmek nasip olsun diyorum. Tekrar yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm taraftarlarımıza galibiyeti hediye edemesek te, beraberlik olarak 1 puanı hediye ettik. Hayırlı olmasını diliyorum inşallah" dedi.

"TAKIMIMIZIN MÜCADELESİNDEN ÇOK MEMNUNUZ"

İnegölspor Basın Sözcüsü Cihan Bozacılar ise, ilk maçların zor olduğunu belirterek, "Takımlar tam anlamıyla hazır olmuyor. Bugün biz takımımızın mücadelesinden çok memnunuz. Üzerine koyarak devam edeceğinden eminiz. Maçta kırılma anları oldu. İlk yarı baya bir baskı yediğimiz zamanlar oldu ama ikinci yarıda biz iyi zamanda golü bulduk ve onu korumasını bildik. Galipte gelebilirdik mağlupta olabilirdik ama buradan 1 puan çıkarmakta iyidir. Sonuç olarak deplasmandayız. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Üstüne koyarak devam ederiz" şeklinde konuştu.

"BİZ DAHA İYİ TAKIM OLACAĞIZ"

İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir de, Ankaraspor'un grubun önemli takımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Gerek hocaları gerek takviyeleri. Onlar da yeni bir takım ama bizden pahalı bir takım. Ama biz iyi bir takımız. Biz daha iyi takım olacağız. Zaman geçtikçe daha da oturacağız ve alışacağız. Tabiî ki maçta gerginlik normaldir. Sahada olan sahada kalır. 1 puan iyi bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş da, "Zorlu deplasmandan 1 puanla dönmek iyidir. Sezonun ilk maçı olması hasebiyle sahada biraz da gerginlik oldu. Umut verici futbolla inşallah bundan sonraki haftalarda istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum. Bundan sonra daha başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Ben hem hocamızı hem yönetimimizi hem de futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)