Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren İnegölspor, 15’inci hafta maçında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak. Yarın, Mustakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanacak olan ve saat 13.00’de başlayacak maçta Abdurrahman Haymana düdük çalacak.

Sezona dilediği gibi başlayamayan ve istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken İnegölspor, 7 puan ile 16’ncı sırada yer aldı. Erzincan temsilcisi ise, 22 puan toplarken 5’inci basamakta zirve yarışını sürdürüyor. İki ekip tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Son iki maçından mağlubiyetle ayrılan İnegölspor, şu ana dek deplasmanda da henüz galibiyetle tanışamadı. Bursa temsilcisi, dış sahada oynadığı 5 maçta yalnızca bir puan toplarken; geride kalan maçların tamamını kaybetti. Erzincan ekibi ise, ligin ilk 8 haftasında namağlup bir şekilde ilerlerken; sonraki haftalarda üst üste iki mağlubiyet aldı. Son 4 maçında da galibiyete hasret kalan Erzican ekibi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştı.

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