İnegölspor-AFJET Afyonspor maç sonucu: 2-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor evinde ağırladığı AFJET Afyonspor’u 2-1 mağlup etti.

11'inci dakikada İnegölspor öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Cengiz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Ahmet Hakan'a aktardı. Ahmet Hakan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

21'inci dakikada skorar denge geldi. Onur'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topla buluşan Aykut'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

33'üncü dakikada İnegölspor’un kazandığı köşe atışında topun başına geçen Niyazi’nin ortasını kaleci zorlukla çıkardı.

53'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında defanstan dönen topu önünde bulan Cengiz’in vuruşunu kaleci eliyle uzaklaştırdı. Uzaklaştırılan topla buluşan Niyazi’nin sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Ahmet’in vuruşu az farkla auta çıktı.

57'nci dakikada İnegölspor bir kez daha öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Abdullah ortasını yaptı. Niyazi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

79'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Abdullah’ın ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Hacı Mustafa’nın gelişine vuruşunda top auta gitti.

Mücadelede başka gol olmadı ve İnegölspor sahasında AFJET Afyonspor'u 2-1 mağlup etti.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx) , Uğur Erdoğan (xx), Serkan Gülçer (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx) - Gökhan Kurumuş (xx), Cengiz Ötkün (xx), Ahmet Hakan Şahin(xxx), Niyazi Batuhan Salman (xxx)(Dk. 72 Tayfun Pektürk x), Selimcan Temel(xxx), Hacı Mustafa Karabulut (xx)(Dk. 81 Ali Kemal Yükseker ?), Enes Bayır (xx), Abdullah Balıkuv (xx), Emir Özsoy (xx)(Dk. 67 Cumhur Yılmaztürk x), Bilal Özdemir (xx)

AFJET AFYONSPOR: Mustafa Gürbüz(x) - Muhammet Serdar Yazıcı (xx), Doğan Ateş (x)(Dk. 81 Ramazan Kuzu ?), Emre Tosun (x)(Dk. 75 Kağan Baysal x), Onur Ramazan Toprak (xx), Mehmet Tosun(xxx), Nazmi Candoğan (xx), Bayram Çetin (xx), İsmet Benli (xx), Aykut Uluç (xxx), Aykut Çift (xx)(Dk. 62 İlker Avşar x)

GOLLER: Dk. 11 Ahmet Hakan Şahin, Dk. 57 Niyazi Batuhan Salman (İnegölspor) - Dk. 21 Aykut Uluç (AFJET Afyonspor)

SARI KARTLAR: Selimcan Temel, Cengiz Ötkün, Abdullah Balıkuv (İnegölspor) - Mehmet Tosun, Doğan Ateş, Aykut Uluç (Afyonspor)