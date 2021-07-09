İnegöl Belediyesporlu dağcılar 2 günde 5 zirve gördü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA’da İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı, yıllık faaliyet programında yer alan Niğde Aladağlar’da 2 günde 5 zirve faaliyeti gerçekleştirdi. 12 sporcu ile yapılan tırmanışlarda 3000 rakım üzerine çıkıldı.

İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı sporcuları, Temmuz ayına zirve tırmanışlarıyla başladı. 1-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Niğde’de Aladağlar’da 5 zirve faaliyeti yapıldı. Faaliyette ilk gün sabah saat 08.00’da Niğde Çamardı ilçesinden Çukurbağ köyüne ulaşılarak köyde kahvaltı sonrası Sarı Mehmetler kampına hareket edildi. Sarı Mehmetler kampından traktörle kamp yükü 45 dakikalık mesafeyle orman bölgesine kadar çıkılıp kamp yükünün orada atlara nakliyle edilmesiyle tekrar dağ çıkışına yürüyerek hareket edildi. 2 saatlik bir tırmanış sonrası ana kamp bölgesi olan Sulağankeler kamp alanına ulaşılarak atlardan kamp yükü indirilip bu bölgede kamp atıldı. Sabah saat 04.00’de 3461 rakımlı Güzeller ve 3150 rakımlı Lahit Kaya zirve yürüyüşü 1 antrenör ve 9 sporcuyla gerçekleştirildi. Zorlu bir parkur olan Güzeller zirveye saat 10.15’de varılarak zirvede dinlendikten sonra inişe geçildi. Bazı tehlikeli bölgelerde ip inişi kullanıldı. Hemen ardından Lahit Kaya zirveye çıkışa başlanarak 14.30 civarı Lahit Kaya zirveye çıkıldı. Saat 17.15’de kamp alanına geri dönülerek ekip dinlenmeye çekildi. Faaliyetin 2’nci gününde guruptan 1 antrenör ve 2 sporcu ile saat sabah 04.00’de 09.50 de 3350 rakımlı Cebelbaşı, 08.50’de 3250 rakımlı KüçükCebel ve 11.00’de 3600 rakımlı Gürtepe zirveler yapılarak zorlu bir parkur sonunda saat 18.00’de kampa dönüldü. Etkinliğin 3’üncü gününde de dönüş yoluna geçmeden önce saat 06.00’da TDF Dağcılık antrenörü Bülent Aktaş ile 2021 Boulder Türkiye İkincisi olan İnegöl Belediyespor sporcusu Emre Doğan, Aladağlar Tırmanış bahçesi rotalarında kaya tırmanışı yaparak kaya antrenmanlarını da Oylat kaya tırmanış sektörü haricindeki kayalarda da yapmış oldu.

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