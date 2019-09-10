Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Galatasaray'dan Smaçör Özgür Türkmen ve Palandöken Belediyespor'dan orta oyuncu Burakhan Tosun'u transfer etti.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, İnegöl Belediyespor Voleybol Şube Sorumluları İrfan Kaptan, Uğur Şencan ve yönetim kurulu üyesi Yunus Keser katıldı. İmza töreni sonrası açıklama yapan Kaptan, "İnegöl Belediyespor olarak transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün Özgür Türkmen ve Burakhan Tosun kardeşimizle ile anlaşma sağladık. İnegöl Belediyespor'a geldikleri için önce "hoşgeldiniz" diyoruz. Yeni sezonda da kendilerine başarılar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özgür Türkmen kardeşim 1998 doğumlu. Küçük yaş kategorilerinde 60 kez milli olmuş, Galatasaray'da yetişmiş bir arkadaşımız. Önümüzdeki yıl inşallah Belediyespor formasıyla iyi bir sezon geçireceğini düşünüyoruz. Burakhan Tosun kardeşimde 1998 doğumlu. Kendiside yine milli takımla seviyesinde 80 kez milli olmuş. Fenerbahçe, Erzurum Palandöken ve Tofaş kulüplerinde yer almış bir arkadaşımız. Kendisini de bu yıl Belediyespor bünyesinde seyretme şansımız olacak. Başarılar diliyorum. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Daha sonra söz alan Özgür Türkmen "Öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Umarım anlaşma her iki tarafa da hayırlı uğurlu olur. Sakatlıksız hayırlı bir sezon diliyorum."diye konuştu. Son olarak söz alan Burakhan Tosun ise, "Bende öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah iyi sezon geçiririz, istediğimiz yerde bitiririz. Kazasız, belasız bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

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