İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-1 yendi.

06 Mart 2020, Cuma 22:31 Son Güncelleme:
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İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 1-3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 21. haftasında Tokat Belediye Plevne, deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: İnegöl

Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Deneri

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Bjorn, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Bertuğ Öndeş, Efe Er, Yunus Emre Tayaz)

Tokat Belediye Plevne: Mehmet Hacıoğlu, Cansın Hacıbekiroğlu, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Bedirhan Bülbül, Julius (Semih Çelik, Atakan Topal, Halil Dolaşık, Berkant Hızarcı)

Setler: 25-23, 27-29, 18-25, 23-25

Süreler: 128 dakika (30, 38, 28, 32)

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