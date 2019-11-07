İnegöl Belediyespor - Spor Toto maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Spor Toto, deplasmanda İnegöl Belediyespor’u 3-0 yendi.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Mert Nevzat Güneş)
Spor Toto: Arslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ferreira)
Setler: 16-25, 21-25, 18-25
Süre: 76 dakika (23, 26, 27)