İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında İnegöl Belediyespor, sahasında Sorgun Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Final setini 15-9 kazanan ev sahibi takım sahadan galip ayrıldı

27 Eylül 2020, Pazar 19:59 Son Güncelleme:
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İnegöl Belediyespor, Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında İnegöl Belediyespor, sahasında Sorgun Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Final setini 15-9 kazanan ev sahibi takım sahadan galip ayrıldı

Salon: İnegöl

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Gjorgiev, Bahov, Bertuğ Öndeş, Caner Çicekoğlu, Osmany, Ahmet Arslan, (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Berkay Dağlar)

Sorgun Belediyespor: Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Abreu, Cirovic, Koray Şahin, (Mesut Akman, Umut Demir, Ahmet Samet Baltacı, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)

     Setler: 21-25, 25-17, 25-19, 18-25, 15-9

     Süre: 132 dakika (27, 26, 29, 30, 20)

BURSA (AA)

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