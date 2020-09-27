AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında İnegöl Belediyespor, sahasında Sorgun Belediyespor’u 3-2 mağlup etti. Final setini 15-9 kazanan ev sahibi takım sahadan galip ayrıldı
Salon: İnegöl
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Gjorgiev, Bahov, Bertuğ Öndeş, Caner Çicekoğlu, Osmany, Ahmet Arslan, (Caner Dengin, Umut Özdemir, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Berkay Dağlar)
Sorgun Belediyespor: Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Abreu, Cirovic, Koray Şahin, (Mesut Akman, Umut Demir, Ahmet Samet Baltacı, Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Berkant Hızarcı, Kadir Gürkan Uz)
Setler: 21-25, 25-17, 25-19, 18-25, 15-9
Süre: 132 dakika (27, 26, 29, 30, 20)
BURSA (AA)