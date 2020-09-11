İnegöl Belediyespor, Samet Sineren ile anlaştı

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Nuhi Solak ile yönetim kurulu üyesi İsmail Baykan katıldı.

İmza töreni öncesi açıklama yapan Baykan, “Kulüp Başkanımız Alper Taban Beyin önderliğinde yeni sezon için takımımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün genç bir oyuncumuzla daha anlaşmış bulunuyoruz. Orta oyuncu pozisyonunda oynuyor ve 2002 doğumlu. Adana Gençlik takımında voleybola başladıktan sonra TVF Spor Lisesine geçti. Orada 1 yıl oynadıktan sonra bu yılda bünyemize katıldı. Genç yetenekli ve geleceği olduğunu düşündüğümüz bir oyuncu. Dolayısıyla o yüzden kendisine yatırım yaptık. Antrenmanlarda performansı da gayet iyi. Kendisinden beklentimiz var. Önümüzdeki yıllarda çok daha fazla fayda göreceğimiz sporcu kardeşimiz olduğunu düşünüyoruz. Kendisine İnegöl Belediyespor ailesine hoş geldin diyoruz" dedi.

Samet Sineren ise, “İnegöl Belediyespor’a geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenerek transfer eden başta Kulüp Başkanımız Alper Taban olmak üzere tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Burada başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Takımımın başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşmanın hem kendime hem de kulübüme hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)