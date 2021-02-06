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İnegöl Belediyespor - Halkbank maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Halkbank’a 3-1 mağlup oldu.

06 Şubat 2021, Cumartesi 20:18 Son Güncelleme:
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İnegöl Belediyespor - Halkbank maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu’nda ağırladığı Halkbank’a 3-1 mağlup oldu.

SALON: İnegöl

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatoz

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov Ahmet Arslan, Nikola, Tudor, (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Berkun Üstündağ, Ahmet Emre Çetinkaya)

HALKBANK: Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş (Volkan Done, Caner Ergül, Walsh, Gökhan Gökgöz, Ediz Fırıncıoğlu) 

SETLER: 21-25, 25-21, 17-25, 22-25

SÜRE: 132 dakika (31, 36, 29, 36)

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