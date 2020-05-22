İndirimli yeni teklif

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Mauricio İsla’nın sözleşmeleri sona erecek. Yönetim bu isimlerle devam etme konusunda çok istekli değildi. Ancak koronavirüs salgını sonrası futbol ekonomisinde yaşanan çöküş, Sarı-Lacivertliler’in fikir değiştirmesine neden oldu. Yönetim bu 4 oyuncuya da yeni kontrat teklif edecek. Ancak şu anki maaşlarının çok altında rakamlar önerileceği öğrenildi.