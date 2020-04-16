İndirim görüşmeleri başlıyor

Virüs salgını futbol ekonomisini derinden sarstı. Avrupa’daki birçok kulüp, oyuncu maaşlarında kesintiye gitti. Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından da benzer bir karar çıktı. Ortalama yüzde 30 indirim yapılması için her kulüp oyuncularıyla masaya oturacak.

Fenerbahçe’de görüşmelerin kısa sürede başlayacağı öğrenildi. İlk etapta Luiz Gustavo, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç gibi yüksek maaş alan oyuncularla masaya oturulması bekleniyor.

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