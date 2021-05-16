Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers’ı 122-115 yenerek doğrudan play-off’a kalma şansını sürdürdü.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nın 7. sırasındaki Lakers, yıldızları LeBron James ve Anthony Davis’in sakatlıktan döndüğü maçta Pacers’ı 7 sayı farkla mağlup etti.

Davis 28 sayı, 5 asist ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, James ise 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla sezonun 41. galibiyetinde pay sahibi oldu.

Caris LeVert’ün 28 sayı, 12 asist ve JaKarr Sampson’ın 20 sayı, 3 ribauntluk performansları Pacers’ın yenilgisini önleyemedi.

Lakers’ın play-off’a direkt gidebilmesi için yarın New Orleans Pelicans’ı yenmesi, Portland Trail Blazers’ın da Denver Nuggets’a kaybetmesi gerekecek. Aksi durumda son şampiyon Lakers, 18-21 Mayıs’taki play-in turnuvasına katılacak.

Gecenin sonuçları:

​Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 105-91

New York Knicks-Charlotte Hornets: 118-109

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 115-122

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 108-124

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 103-140

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 122-108