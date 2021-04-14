NBA’e 7 maçla devam edildi. NBA'de Batı Konferansı’nın 3. sırasındaki Los Angeles Clippers, konuk olduğu Indiana Pacers’ı 126-115 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Paul George, Kawhi Leonard’ın yokluğunda ürettiği 36 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Clippers’ın en etkili ismi oldu. Marcus Morris de 22 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Pacers’ta Malcolm Brogdon’ın 29 sayı, 5 ribaunt, Caris LeVert’in 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 3 blok ve Domantas Sabonis’in 20 sayı, 13 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Gecenin sonuçları

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 97-127

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 103-108

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 115-126

Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers: 93-101

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-96

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 115-116

Phoenix Suns-Miami Heat: 106-86