Indian Wells’te Azarenka-Badosa finali

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells tenis turnuvasında Belaruslu Victoria Azarenka, Letonya’dan Jelena Ostapenko’yu 2-1 yenerek finale çıktı.

Indian Wells’te daha önce 2 kez şampiyonluk yaşayan Azarenka, 2017 Fransa Açık şampiyonu Ostapenko’yu yarı finalde 3-6, 6-3, 7-5 biten setler sonrasında 2-1 yendi.

32 yaşındaki Belaruslu sporcu, finalde İspanya’dan Paula Badosa ile yarın karşılaşacak.

Azarenka, şampiyon olması durumunda Indian Wells’i 3 kez kazanan ilk kadın tenisçi unvanını elde edecek.