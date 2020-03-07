Indian Wells Tenis Turnuvası’nda koronavirüs tedbirleri

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 9 Mart Pazartesi günü başlayacak Indian Wells Tenis Turnuvası’nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirler alındı. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, tenisçilere top ve havlu veren çocukların eldiven takacağı, sporcuların havlularını ise kendileri alacağı duyuruldu.

Açıklamada, tesislere 250’den fazla el dezenfeksiyon istasyonunun yerleştirildiği ve daha önce bilet alanların biletlerini iptal etmek istemesi durumunda ücretlerinin iade edeliceği belirtildi.

Salgın nedeniyle ABD genelinde bugüne kadar 11 kişi yaşamını yitirirken, Kaliforniya eyaletinde ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.