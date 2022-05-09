Lionel Messi'li Paris Saint-Germain şampiyonluğunu ilan ettikten sonra beraberliğe abone oldu. Arjantinli dünya yıldızının şanssızlığı Ligue 1'de Troyes ile berabere kaldıkları maçta dönüm noktasına ulaştı.

LIONEL MESSI 15 YILIN EN ŞANSSIZ İSMİ OLDU

Opta Can'ın istatistiklerine göre, 34 yaşındaki Lionel Messi bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de 24 karşılaşmaya çıktı ve yalnızca 4 gol atabildi. Kariyerinin en durgun sezonlarından birini yaşayan Arjantinli yıldız, Troyes karşısında da direklerin engeliyle karşılaştı. Şutu direğe takılan Lionel Messi, 2021/22 sezonunda 10. kez bu şanssızlığı yaşadı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Messi, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2006/07 sezonundan bu yana bir sezonda şutu en fazla direğe takılan oyuncu oldu.

LIONEL MESSI'NİN KARNESİ

Bu sezon Paris Saint-Germain forması altında 32 maça çıkan Arjantinli yıldız, 9 gol 13 asistlik performans ortaya koydu. Kariyerinin gol ve asist yüzdesi olarak en durgun sezonunu yaşayan Arjantinli yıldız, durgun istatistikleri ile Fransız taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.