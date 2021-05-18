Boşandığı eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'a bir suçlama da modacı Süleyman Tezcan'dan geldi.

"İNSANLARA BÜYÜLER YAPIYOR"

Günaydın'ın haberine göre; savcılığa suç duyurusunda bulunan stilist ve moda tasarımcısı Süleyman Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Yağmur ve annesi satanist bir tarikattan yardım alıyor. İnsanlara büyüler yapıp değişik içecekler hazırlıyorlar..."

"Emre Aşık'a da evlenmeden büyü yaptılar, pis kan içirdiler, yemeklerine ilaçlar kattılar. Bana da işlerimin açılması için verdikleri suyun lağım suyu olduğunu öğrendim."

"ARAYA HATIRI SAYILIR DOSTLAR KOYDU"

Defilesinde tanıştığını belirttiği Yağmur Sarnıç'ın kendisini öldürtmek istediğini iddia eden Süleyman Tezcan, suç duyurusu dilekçesinde şunları anlattı:

"Yağmur Sarnıç ile 2019'da düzenlemiş olduğum bir defile vasıtasıyla tanıştım. Koleksiyonumu tanıtan mankenlerden olmak için araya hatırı sayılır dostlar koydu. Ben de ihtiyacı olduğunu düşünerek kendisine defilemde yer verdim..."

"Boşanma aşamasına geldiğinde ona maddi, manevi destek oldum. Beni Emre Aşık aleyhine yalan tanıklık yapmam için zorladı. Tanıklık yapmayacağımı söyledim. Zamanla birçok illegal iş içerisinde olduğunu görünce rahatsız oldum..."

"İLAÇ VE UYUŞTURUCU MADDE İÇİRDİLER"

"Beni kendisine tehdit olarak algıladı. Sevgilisi Baycan Şenürek ile beni zehirlemeye çalıştı. Şenürek'in içerisinde olduğu bir örgütü ve üyelerini defalarca aracı olarak kullandı..."

"Hayatıma kast etmeye teşebbüs etmekle kalmadılar bana içirdikleri ilaç veya uyuşturucu maddelerle hayatıma son vermem için türlü türlü yollar denediler. Can güvenliğim yok."

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