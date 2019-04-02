Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Imoco Volley’e 3-0 yenildi.

02 Nisan 2019, Salı 23:42
- A +
Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Imoco Volley’e 3-0 yenildi.

Finale çıkacak takım, 9 Nisan Salı günü İstanbul’da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0

Salon: Palaverde

Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)

Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan, Melis Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-23, 26-24

Süre: 79 dakika (24, 27, 28)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.