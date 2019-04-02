Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Imoco Volley’e 3-0 yenildi.
Finale çıkacak takım, 9 Nisan Salı günü İstanbul’da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
Imoco Volley: 3 - Fenerbahçe Opet: 0
Salon: Palaverde
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)
Imoco Volley: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill (De Gennaro, Bechis, Fersino)
Fenerbahçe Opet: Rabadzhieva, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan, Melis Yılmaz)
Setler: 25-21, 25-23, 26-24
Süre: 79 dakika (24, 27, 28)