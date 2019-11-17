İmkânsızı başaran adam: Cazorla

İmkansızı başaran ve 2018’de Villarreal formasıyla sahalara dönen 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında iyi performansının ardından İspanya Milli Takımı’na çağrılmıştı. Bu sezona da harika başlayan, 13 maçta 5 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İspanya’nın, Malta’yı 7-0’la geçtiği maçta bir gole imza attı. Tecrübeli oyuncu, İspanya formasıyla son golünü 9 Ekim 2015’te EURO 2016 Elemeleri’nde Lüksemburg’u 4-0 yendikleri maçta atmıştı.