İmkansızı başaran adam: Lewis Hamilton

Hafta başından itibaren pilotlar birçok sorunla boğuştu. Bazen pist koşulları oldu bu, bazen soğuk hava bazen de yağmur. Ama birçoğumuz her şeyin ötesinde 9 yıldır özlemle beklediğimiz İstanbul Park'taki bu yarışta tarihin artık değişeceğini biliyorduk.

Verstappen elleriyle verdi

Hamilton'a gelmeden önce yarışı konuşacak olursak; henüz keşif turlarında Giovinazzi ve Russell'ın kazası zaten nasıl bir yarış izleyeceğimiz konusunda bize izlenim verdi. Lance Stroll'ün, tutunamayacağını zaten dünkü yazımda söylemiştim, tahmin etmek zor da değildi. Sonrasında ise RedBull, altın tepsiyle önüne gelen fırsatı geri çevirdi. Max Verstappen'in, defalarca spin atması özellikle Perez'i kovalarken yaptığı hata onu bitiren olay oldu. Sakin olarak zirveye çıkabileceği bu yarışı bireysel hatalarla kaybetti çılgın Hollandalı. Alex Albon ise gelecek sezon takımda kalma umutlarını tamamen suya düşürdü. Kendisini göstereceği bundan daha iyi bir fırsat olamazdı.

Vettel'in son dansı

4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, gelecek sene çok sevdiği Ferrari'den ayrılacak. Yarış sonunda podyuma çıkması da onun için çok özel bir andı. Kırmızılılar'dan ayrılmak kendisi için zor olsa gerek. Seb, bugün tüm Ferrari fanları için unutulmaz bir başarıya imza attı. Artık kariyerinde uzun yıllar kalmadı. Racing Point'te, Alman yıldızın son dansını izleyeceğiz. Bir parantez de Leclerc'e, umarım Ferrari ona iyi bir araç sunabilir.

Bir devir kapandı

Bu senenin zaten Hamilton'ın, tarihe geçmek için başladığı bir yıl olduğunu biliyorduk. Önce Michael Schumacher'in en çok yarış kazanma rekorunu geçti, şimdi ise onunla aynı şampiyonluk sayısına sahip. Ama bir gerçek var ki artık tarihin en iyisi. Yıllar boyunca kendisine olan nefretim bir yerden sonra büyük bir saygıya dönüştü. Kimilerine göre şanslı, kimilerine göre en iyi aracı kullanıyor. Her şeye tamam ama bu koşullarda bile bu kadar kusursuz sürüş... Artık şapka çıkarmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Bir devri kapatıp, yeni bir çağ başlattı Britanyalı. Muhtemelen önümüzdeki yıl da bu serisini sürdürecek.

İmkansızı deneyin

Çok özel bir mesaj verdi Hamilton bize. "İmkansızı deneyin çocuklar" dedi. Bunları söylerken ağladı. Kariyeri gözünün önünden geçti. Zor şartlar altında büyüyen, imkansızlıklar içinde savaşan bir çocuğun artık bu, "Başardım" çığlıklarıydı. Kendisi için çocuk yaşta 3 işte çalışan babasına gerçek bir teşekkürdü. Artık tarihin en iyisi olarak onu kabul etmeliyiz.

Son söz İstanbul Park'a

Çok bekledik, geri gelmesi imkansız dedik, bir rüya yeniden gerçek oldu. Mercedes dominasyonu ile geçen sezonda tüm dünyayı heyecanla ayağa kaldırdık. Umarım bu yarışların devamlılığı olur. Kusursuz bir organizasyon geçirmeyi başardık. Geçmiş yıllara göre artık daha tecrübeli olduğumuzu tüm dünya gördü. Pilotlar da durumdan memnun. Bu pisti devamlı hale getirmemek için neden duruyoruz?