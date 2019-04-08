'İmkanlar içinde en iyisi Diagne'

Yeni Malatyaspor maçını izlemeye gelen Drogba'nın, 2013 senesinde Galatasaray formasını giymesini o dönemin sportif direktörü Bülent Tulun sağlamıştı. Elmander'i bedavaya getiren Tulun, Drogba ayrılınca Gomis'le de anlaşmış ancak Mancini'yi ikna edememişti. Sabah Gazetesi'ne konuşan Bülent Tulun, hem Drogba transferini tekrar anlattı hem de Diagne ile ilgili görüşlerini paylaştı. İşte açıklamaları: "Drogba çok büyük fırsattı. 3 günde bitirdik. İkna sürecinde zorlanmadım. Bonservis vermedik. Menajer komisyonu, imza parası dahil 1.5 yılda toplam 9 milyon Euro ödedik."

GÖZÜ KAPALI İSKANDİNAV ALACAKSIN

"Diagne, Drogba ve Gomis'in ayarında değil... Verilen bonservisi düşününce maliyeti de yüksek ama mevcut imkânlar içinde alınabilecek iyi santrforlardan biriydi. Atletik ve pivot santrfor özelliğini karşılıyor. Galatasaray'da oynamak kolay değil! Çok büyük beklentiyle geldi ve baskı altında strese girdi. Psikolojik olarak henüz kaldıramıyor. Yine de iyi niyetli. Kritik penaltıları gönüllü olarak attı ve gole çevirdi. Diagne toparlayacak ve daha iyi olacak diye düşünüyorum. Transferde gözü kapalı İskandinav oyuncu alacaksın! Galatasaray'da Elmander'i herkes hatırlar. Yeni Malatya maçını da Linnes değiştirdi. İş ahlakı yüksek, saygılı, tokgözlü oyuncular oluyor İskandinavlar..."

17 FARKLI TAKIMA GOL ATTI

Mbaye Diagne, 1.5 sezonda 17 farklı Türk takımına gol attı. Senegalli forvet, Kasımpaşa ve Galatasaray formaları altında 45 maçta 38 kez ağları sarstı.

(Sabah)