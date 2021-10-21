Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu öncesi geri sayım başladı. 199. bölüm ile sezon finali yapan ve 7. sezonu ile 26 Ekim Salı günü ekranlara dönecek. 200. bölüm fragmanı yayınlanırken büyük bir sürpriz yaşandı. Ozan Akbaba'nın hayat verdiği İlyas karakterine kurulan tuzak, EDHO'nun sıkı takipçilerini de merak ettirdi. İlyas Çakırbeyli'nin başından vurulması sonrası diziseverler, İlyas ölecek mi, diziden ayrıldı mı? Ozan Akbaba EDHO'da yeni sezonda olacak mı? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.





İlyas ölecek mi, diziden ayrıldı mı? Ozan Akbaba EDHO'da yeni sezonda olacak mı?

EDHO'ya konuk oyuncu olarak katılan Cemal Hünal'ın 200. bölümdeki hedefi İlyas Çakırbeyli. İkili arasında çıkan tartışma sonrası İlyas'ı öldürme planları ön plana çıkarken, İlyas Çakırbeyli'nin arabasında vurulduğu sahneler ekrana geldi.

Fragmanda ''İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi dikkat çekerken, Hızır Çakırbeyli'nin 'İlyas'ıma kıymışlar.'' demesi gözlerden kaçmadı. Dizi ile ilgili detaylar 26 Ekim Salı günü yayınlanacak 200. bölümde netleşecek.

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a hangi oyuncular katıldı?

Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı EDHO'ya birçok yeni isim katıldı. 26 Ekim'de ekranlarda olacak dizinin yeni sezonunda Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da boy gösterecek.

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde ne oldu?

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.