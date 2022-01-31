21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Nimes şehrinde düzenlenen 27 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Avrupa'nın en büyük kapalı salon turnuvalarından biri olan bu yarışmada başarı gösteren okçulardan İlsu İspir, 15 yaş altı bayanlar kategorisinde Dünya Şampiyonu oldu.

Yine aynı şampiyonada mücadele eden 15 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Deniz Ege Çakıllık ise dünya ikincisi oldu.