İlklerin takımı Alanyaspor

2-1 mağlup ettiği rakibini tarihinde ilk kez yenen Akdeniz temsilcisi rakiplerinin puan kaybettiği hafta da 26 puanla arayı açmaya devam etti. Rakibini Bakasetas’ın iki golüyle yenen Alanya, tarihinde de bir ilki başardı. Oldukça iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor 9. kez karşılaştığı rakibini tarihinde ilk kez mağlup etti. Turuncu-Yeşilli takım bir ilki daha başardı ve bugüne dek rakibine her maçta en fazla 1 gol atabilen Alanyaspor rakip fileleri oynanan maçta 2 kez havalandırdı.



