İlker Altan: Hedef maçlarımızda kayıp yaşamamaya çalışacağız

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne’de antrenör İlker Altan, AA muhabirine, 12. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş’ı konuk ettiklerini hatırlattı. Maçın zor geçtiğini belirten Altan, "Hedef maçlarımızdan biri olan Afyon karşılaşmasında iyi mücadele ettik. İstediğimiz kalitede servis atıp rakibin hücumlarına önlem aldık. Galibiyetle birlikte güzel bir hava yakaladık ve bunu sürdürebilmek istiyoruz. Özellikle hedef maçlarımızda kayıp yaşamamaya çalışacağız. Ligi en iyi pozisyonda tamamlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bir galibiyet serisi yakaladıklarına işaret eden Altan, "Ligde oynadığımız son 3 maçı da kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Ligin 14. haftasında Solhanspor ile karşılaşacağız. İyi oyun sergileyip sahadan iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.