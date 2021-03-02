İlke Özyüksel: Olimpiyatta madalya ümidimiz hızla artıyor

Şampiyonada kadınlar kategorisinde yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci olan ve Laser Run kategorisinde (atış ve koşu) 11.20.29’luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştiren İlke Özyüksel, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Budapeşte’deki organizasyonun 2021 sezonun ilk turnuvası olduğuna dikkati çeken İlke, "İkinci oldum. Çok mutluyum. İkinciliğim dünya rekoruyla birlikte geldi." diye konuştu.

Dünya kupaları ve olimpik kalifikasyonlarda performansını test ederek hangi seviyede olduğunu görmek istediklerini aktaran İlke, "İlk turnuvayla birlikte rekorun gelmesi bizi çok mutlu etti. Hedeflediğimiz derecelerin de çok ilerisinde olduğumuzu görmüş olduk. Bu sayede olimpiyatta madalya ümidimiz hızla artıyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştığı ekibe ve kendisini destekleyenlere teşekkür eden İlke, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu yarışta hem kendi camiamdan, küçük sporculardan, arkadaşlardan ilk kez bu kadar çok desteklendiğimi bu kadar çok sevildiğimi hissettim. Bana böyle hissettirdiğiniz çok teşekkür ederim. Yıllardır arayıp da bulamadığım sevgiydi aslında. Çok mutlu oldum. Tebrikleriniz ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim."

İlk rekor İngiltere’de

İlke Özyüksel, aynı kategoride dünya dekorunu Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu koordinatörlüğünde Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu ve Büyük Britanya Modern Pentatlon Birliğinin 2019 yılında İngiltere’nin Bath kentinde düzenlendiği Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nda kırmıştı.