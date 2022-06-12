Modern pentatlonda Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın 4. ayağı Ankara'da düzenlendi. Kadınlar finalinde boy gösteren olimpiyat 5.'si İlke Özyüksel 1360 puanla 6. sırada yer aldı. Büyük Britanya'dan Jessica Varley (1385) altın, Macar Kamilla Reti (1381) gümüş, bir diğer Büyük Britanyalı Kate French de (1380) bronz elde etti. İlke Özyüksel bu sezonki Dünya Kupası serisinde Bulgaristan'da bireysel ve çiftlerde bronz, Mısır'da ise çiftlerde bronz kazanmıştı. Erkekler finalinde yarışan Buğra Ünsal ise 16. sırada tamamladı. Programda bugün ise Buğra ve İlke'den oluşan karışık takımımız madalya mücadelesi verecek.