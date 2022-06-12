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İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı 6. bitirdi

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 4. ayağı Ankara'da düzenlenirken kadınlar finalinde boy gösteren İlke Özyüksel, 6. sırayı aldı.

12 Haziran 2022, Pazar 12:08 Son Güncelleme:
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İlke Özyüksel, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nı 6. bitirdi

Modern pentatlonda Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın 4. ayağı Ankara'da düzenlendi. Kadınlar finalinde boy gösteren olimpiyat 5.'si İlke Özyüksel 1360 puanla 6. sırada yer aldı. Büyük Britanya'dan Jessica Varley (1385) altın, Macar Kamilla Reti (1381) gümüş, bir diğer Büyük Britanyalı Kate French de (1380) bronz elde etti. İlke Özyüksel bu sezonki Dünya Kupası serisinde Bulgaristan'da bireysel ve çiftlerde bronz, Mısır'da ise çiftlerde bronz kazanmıştı. Erkekler finalinde yarışan Buğra Ünsal ise 16. sırada tamamladı. Programda bugün ise Buğra ve İlke'den oluşan karışık takımımız madalya mücadelesi verecek.

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