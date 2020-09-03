Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanmak için 1 yıl süre olduğunu ifade eden İlke, "Uzatılan bu süreyi avantaja çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi. Milli sporcu, yarışmaların yeniden başlamasını sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek, "İlerleyen zamanda pandemi sürecininde izin verdiği doğrultuda, gerekli önlemler alınarak yarışmalar olacak yeniden. Onları da baz alarak çalışıyoruz ama ana hedefimiz tabii ki olimpiyatlar." diye konuştu.

Modern Pentatlon Federasyonu'nun desteğiyle çalışmalara devam ettiğini anlatan İlke, şöyle devam etti:

"Tüm spor kariyerim boyunca yarışmalardan hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Yarışmayı çok özledim. Federasyonumuzun ve ekibimizin desteği ile planlamaya sadık kalarak en iyi şekilde antrenmanlara devam ediyoruz. Bu zor süreçte olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmamızı sağladıkları için Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonumuza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kulübüm, Altınordu Spor Kulübüne de her zaman yanımda oldukları ve her zaman destekledikleri için çok teşekkür ediyorum."

"Odaklandım"

İlke Özyüksel, olimpiyatlarda hem fiziksel hem zihinsel anlamda en iyi performası gösterebilmek için odaklandığını aktardı.

Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını vurgulayan İlke, şunları kaydetti:

"Her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve elimden ne geliyorsa yapmak için çıkıyorum piste. Önümde olan tüm yarışmalarım için de bu böyle olmaya devam edecek. Umarım emeklerimizin karşılığını alıp ülkemize nice madalyalarla döneriz."