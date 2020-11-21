İlke Özyüksel Avrupa Şampiyonu

Drzonkow kentinde gerçekleştirilen turnuvada Özyüksel, yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde bin 401 puan alarak şampiyonluğa ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan İlke Özyüksel için tebrik mesajı yayımladı, “Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İlke Özyüksel’e başarılarının devamını diliyorum” dedi. Bir diğer milli sporcu Sıdal Aslan ise bin 274 puanla en iyi derecesini yaparak 8. oldu. Bugün erkekler kategorisinde Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan yarışacak. Şampiyona yarın kadın-erkek olarak yapılacak mix yarışıyla sona erecek.