İlkay’dan tarihi performans!

Atletizmde yeni yılın ilk turnuvası; İstanbul Salon Deneme Yarışları'nın 2. gününde yine tarihi bir performans geldi. Çoklu branşlarda İlkay Aydemir, Türk atletizm tarihinde en iyi heptatlon puanına imza attı. 5530 puana ulaşan İlkay'ın derecesi, federasyonun başlattığı hesap hatası incelemesi tamamlandığında yeni rekor olabilir.

İncelemeler sonunda Alper Kasapoğlu'nun 5612'lik skorundaki hesap hatası tespit edilirse, İlkay Aydemir, aynı zamanda 1991'den bu yana kırılamayan çoklu branş Türkiye rekorunu kıran ilk atlet olacak. Sırıkla atlamadan çoklu branşa geçen İlkay ayrıca dünya sıralamasında da zirveye oturdu.