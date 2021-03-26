İlkay, İzlanda maçını boş geçmedi

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, en formda sezonunu yaşıyor. İngiliz devini attığı gollerle adeta taşıyan yıldız futbolcu, Almanya Milli Takımı'nın oynadığı İzlanda maçını da boş geçmedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda'yı konuk eden Almanya rakibini rahat geçti. Maça hızlı başlayan Panzerler, 3. dakikada Leon Goretzka ve 7. dakikada Kai Havertz'in golleriyle bir anda 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 56. dakikada İlkay Gündoğan'dan geldi ve Almanya karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. İlkay Gündoğan böylece 2021'de kulüp ve milli takım formalarıyla 13. golünü kaydetmiş oldu.

Tarihe geçtiler

İzlanda'yı farklı geçen Almanya, yeni bir rekorun da sahibi oldu. Panzerler, üst üste 17. Dünya Kupası eleme maçını kazandı ve tarihinde bunu başaran ilk takım oldu.