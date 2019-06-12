Premier Lig şampiyonu Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2020 yazında bitecek olan sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği büyük merak konusu olmuştu. Kontrat yenilemeyi geciktirmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşulan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, son olarak da eski takımı Borussia Dortmund'un transfer gündemine gelmişti.

Almanya'nın EURO 2020 elemelerinde Estonya'yı 8-0 yendiği karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu ise hakkında çıkan dedikodulara "Dortmund'dan kimseyle görüşmedim. Manchester City'de mutsuz değilim ve takımdan ayrılmak istemiyorum. Zaten kulübüm de sözleşmemi uzatmak istiyor. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz olacak." ifadeleriyle nokta koydu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler