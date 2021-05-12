Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2-1 kazanılan Manchester United maçında galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sezon Leicester formasıyla ilk golünü kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Manchester City'nin de bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etmesini sağlamış oldu. Tarihinde 5. kez mutlu sona ulaşan Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Çağlar'a teşekkür etti.

Çağlar Söyüncü ile olan fotoğafını paylaşam İlkay, paylaşımına "Teşekkürler Kardeşim" notunu düştü.









Ezeli rakibine 10 puan fark attı

Premier Lig'de Manchester United ile şampiyonluk yarışı veren mavi beyazlılar, sezonun bitimine 3 hafta kala 80 puanla ezeli rakibinin 10 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.







