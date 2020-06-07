Premier Lig devi Manchester City’de dünyaca ünlü menacer Pep Guardiola’nın yaptığı ilk transfer olan İlkay Gündoğan, kulübüyle 4 sezonda 8 kupa kazanarak büyük başarıya imza atan kadroda yer almıştı. Katalan teknik adamın kadrosundaki değişilmez isimler arasında yer alan 29 yaşındaki Türk asıllı Alman süperstar, hem City hem de Türkiye’yle alakalı olarak birçok konuda Gökmen Özcan’ın sorularını yanıtladı. İlk olarak Leicester City’de başarılı bir dönem geçiren Çağlar Söyüncü’ye övgüler yağdıran başarılı orta saha oyuncusu, başarılı savunmacının kariyerinde önünün açık olduğunu söyledi.

‘Onu önceden tanımıyordum’

Gündoğan, “Futbol kamuoyunun genel kanısına ben de katılıyorum. Bu sezon savunmada Van Dijk’ın ardından Premier Lig’de en iyi performansı Çağlar Söyüncü sergiledi. Onu önceden tanımıyordum. Maçlarda karşılaşınca tanıştık. 2 sezon önce Premier Lig karşılaşmalarına ek olarak Lecister City’yle bir de kupada eşleşmiştik. Birçok karşılaşmada rakip olduk. Sürekli birbirimizi gördük, konuştuk. Tanımaya başladık. Çok iyi bir çocuk. Onu seviyorum. Futbol anlayışı da karakteri de çok iyi. Hem Leicester’deki hem de Milli Takım’daki performansı iyi. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz” dedi. İşte yıldız ismin tüm sözleri...

‘Cenk Tosun’un Premier Lig’de önü açık’

“Manchester City’de görmek istediğim Türk oyuncu konusunda ilk aklıma gelen Çağlar olur. Cenk Tosun’u da sayabilirim. O da ilerleyen dönemlerde bu seviyede olabilir. Onun da iyi oynadığını düşünüyorum, şanssız bir sakatlık yaşadı. Crystal Palace’la evimizde oynadığımız maçta bize gol de atmıştı. Onun Premier Lig’de önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bunu hak ediyor. Ek olarak Altınordu’dan da potansiyeli yüksek 2 futbolcu var. Burak İnce ve Ravil Tagir... Onların da gelecekte iyi işler yapabileceğine inanıyorum.”

‘Türkiye’ye gitmeyi planlıyordum’

“Pandemi sürecinde ilk etapta Almanya ya da Türkiye’ye gitmeyi planlıyordum. Ama kulüp doktorumuz bana en iyi tercihin evde kalmak olduğunu söyledi. Ben de Manchester’daki dairemde kaldım. Geçtiğimiz 2 ay burada hava güzeldi. İnsan dışarı çıkmak; idmana gitmek, çalışmak istiyor ama çıkamadık. Sadece günde 30 dakikalık yürüyüş için dışarıya çıktım. Kulüp, bir çalışma programı belirledi. Ekipmanları da gönderdi. Haftanın 5 gününde evde bisiklet çalışması ve fiziksel idmanlar yaptım.”

‘O gol benim için unutulmaz...’

“Borussia Dortmund’la 2011-12 sezonunda Greuther Fürth’la deplasmanda oynadığımız yarı final maçında attığım gol benim için unutulmaz. Maçın 120’nci dakikasında rakip kaleye gönderdiğim top, önce direğe sonra kalecinin kafasına çarpıp gol olmuştu. O maçı 1-0 almıştık. Çok kritik bir goldü. Finalde de Bayern Münih’i 5-2 yenip kupayı almıştık.”

‘Evde Survivor izliyoruz’

“Son 1-2 haftadır her akşam arkadaşlarla beraber oturup Survivor izliyoruz. Meslektaş olmamız sebebiyle Sercan ve Aycan’ı izlemeyi seviyorum. Aycan’ın Türkçesi benim gibi aksanlı. Bana sempatik geliyor. Gönüllülerden de Ardahan’ı seviyorum. Ek olarak 7. Koğuştaki Mucize filmini de izlemiştim.”

İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla 4 sezonda 156 maça çıkıp 22 gol atıp 17 asist yaptı ve 8 kupa kaldırdı.

‘Seyircisiz maç oynamak üzücü’

“Biz, Premier Lig’de en fazla 4 hafta tatile alışkınız. Bu süreçte 2 ay geçti. Bizim için zor oldu. Durumlar kötüleşmedikçe risk olmadıkça biz seve seve oynamak isteriz. İdmanlara başladık ama 2 ay sonra sıfırdan başlamak biraz zorlu oldu. Fazla zamanımız yok, lig maçları başlıyor. Karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması üzücü.”

‘Real Madrid’den korkmuyoruz’

“Şampiyonlar Ligi’nde son 16 ilk maçında Real Madrid’i deplasmanda 2-1 yendik. Onları elememiz büyük bir başarı olur. Real Madrid’in kalitesi ortada.En fazla Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlar ve çok tecrübeliler. Bundan dolayı dikkatli olmamız gerekiyor. Onlardan bir korkumuz yok. Hırsımız da oldukça yüksek. Tabii ki turu geçmek istiyoruz ama karşınızdaki rakip Real Madrid. Rövanş çok zorlu geçecek.”

‘Basitçe puanlar kaybettik’

“Premier Lig’de bu sezon şampiyonluk yarışında geri planda kaldık. Şampiyon olduğumuz son 2 sezondaki gibi bir etki gösteremedik. Güzel futbol oynasak da iyi maçlar çıkarsak da çok basitçe kaybettiğimiz puanlar var. Liverpool fazla puan kaybetmeden bu seviyeye geldi biz de çok puan kaybettik fark bu yüzden arttı.”

‘Guardiola taktik anlamında eşsiz’

“Jurgen Klopp ve Pep Guardiola, dünyanın en iyi 2 hocası. Klopp’la 4 senem geçti. Çok sevdiğim bir hoca. İnanılmaz bir şekilde ekip ruhu yaratıyor ve futbolcuları inanılmaz motive ediyor. Çalıştırdığı takımlar çok mücadele ediyor,çok koşuyor. Pep, taktiksel anlamda çok yüksek seviyede. Oyunun her detayını bilmek isteyen bir hoca. Taktiksel anlamda kendisini bu kadar geliştiren bir hoca görmedim. Stilleri farklı ama ikisi de çok başarılı. Çok farklı da olsalar ikisi de şuan için dünyanın en iyi 2 hocası.”

‘Pep’le aynı apartmandayız’

“Pep Guardiola’yla aynı apartmanda oturuyoruz ama onunla evde kaldığım 2 aylık süreçte görüşme fırsatım olmadı. Çünkü annesinin rahatsızlığı sebebiyle ülkesi İspanya’ya gitmişti. Pandemi sürecinde takım arkadaşlarımla da iletişimim devam etti. Leroy Sane’yle aramız iyidir. En çok onunla görüşüyordum. Birbirimizi özlediğimiz için videolu aramalar yaptık. Online idmanlar yaparken de görüşüyorduk.”

‘Emre abi çok üst seviyede’

“Bence Türkiye’nin en başarılı oyuncusu Emre Belözoğlu. Bu yaşta bile bu futbolu sergilemek kolay değil. Kendisine senelerce çok iyi bakmış. Sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da da önemli takımlarda oynadı. Onun çok üst seviyede bir futbolcu olduğunu düşünüyorum”

“Türkiye’de 2 maçta yer aldım. İlki Şampiyonlar Ligi’nde Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’la oynadığım maçtı. İkincisinde de Fenerbahçe- Galatasaray maçı için Şükrü Saracoğlu’na seyirci olarak gitmiştim. İki maçta da taraftarların yarattığı atmosferler muhteşemdi. Beşiktaş taraftarının da çok iyi olduğunu duyuyorum. Henüz maçlarına gidip atmosferlerini görme şansım olmadı. Ama TV’den izlediğim kadarıyla çok iyiler. Beşiktaş’a karşı rakip olarak İstanbul’da maça çıkan arkadaşlarım atmosferden etkilendiklerini söylemişlerdi. Genel olarak Türkiye’deki seyirci atmosferinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Türk takımlarının Avrupa’daki maçlarını izlemeyi seviyorum.”

‘En yeteneklilerden biri’

“Bence Türkiye’nin en başarılı oyuncusu Emre Belözoğlu. Bu yaşta bile bu futbolu sergilemek kolay değil. Kendisine senelerce çok iyi bakmış. Üst seviyede bir futbolcu. Sadece Türkiye’de değil; Avrupa’da da önemli takımlarda oynadı. Türkiye’nin en yetenekli oyuncularından biri. Onun çok üst seviyede bir futbolcu olduğunu düşünüyorum.”

İlkay Gündoğan’la kısa kısa

‘Türkiye, gruptan çıkabilir’

“Avrupa Şampiyonasın’da kolay grup diye bir şey yok. Türkiye’de çok yetenekli, potansiyelli oyuncular olduğunu düşünüyorum. Tü rkiye gruptan çıkabilir ve daha iyisini de yapabilir.”

‘Balıkesirspor’u şampiyon yaptım!’

“FIFA’da ve Football Manager’da Manchester City dışında farklı takımlar da seçiyorum. Mesela memleketim Balıkesirspor’u oyunda Süper Lig’e çıkarıp ardından şampiyon yapmıştım.”

‘Teyzemin mantısını özlemiştim’

“Türk ev yemekleri favorim. Birkaç hafta önce teyzem ve amcam buraya gelmişti. Sağolsun teyzem mantı yaptı. Özlemiştim. Liverpool’da bir Türk restoranına gidiyorum. Cenk Tosun’la da gittik. Manchester’da Etçi Mehmet’i de seviyorum.”

‘Messi gibisi bir daha gelmez’

“Messi yetenek olarak bir daha dünyaya gelmeyecek bir futbolcu. Benim için Messi, biraz daha üst seviyede. Messi de Ronaldo da çok önemli futbolcular. İkisiyle de bir gün aynı takımda oynamak isterim.”

‘Silva’yla oynamak çok keyifli’

“David Silva’yla birlikte oynamayı çok seviyorum. Çok zeki bir futbolcu. Hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaşıyoruz. Üst seviyede bir futbolcu. To p kaybetmiyor ve pozisyon yaratmayı seviyor.”

Gökmen Özcan / FANATİK ÖZEL