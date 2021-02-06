Derbide faul rekoru!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi maçın ilk 45 dakikasında tansiyon yine yüksekti. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, geride kalan 45 dakikada 11 kez Fenerbahçe'ye, 14 kez Galatasaray'a faul kararı verdi. toplamda ulaşılan 25 faul, OPTA verilerine göre bu sezon Süper Lig'de ilk yarılarda yaşanan en yüksek değer oldu.

Maç sonunda ise Fenerbahçe 16 kez, Galatasaray 25 kez faul yaptı ve toplamda 41 faul oldu. Aşağı yukarı her 2,5 dakikada bir faul düdüğü çalınırken Galatasaray'da golün sahibi Mostafa Mohamed 5 faul ile maçın en çok faul yapanı oldu