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İlk yarı galibiyetle bitti

İlk yarı galibiyetle bitti

25 Aralık 2020, Cuma 06:00 Son Güncelleme:
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İlk yarı galibiyetle bitti

 

ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Sivas Belediyespor'u 47-28 mağlup etti. Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Ümit Uysal da tribünden takip etti.

Paşanın Melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ilk yarıyı Sivas Belediyespor galibiyetiyle kapattı. Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde oynadığı karşılaşmadan 47-28 galip ayrıldı. Osman Köse ve Volkan Gürce hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmada Paşanın Melekleri'nde Beyzanur Türkyılmaz ve Ayşenur Sormaz dikkat çeken isimler oldu. Her iki oyuncu da karşılaşmayı 6'şar golle tamamladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tribünden takip ettiği maçın sonunda oyuncuları ve teknik ekibi kutladı. Bu karşılaşmanın ardından Muratpaşa Belediyespor, Süper Lig'de puanını 12'ye yükseltti.

　

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