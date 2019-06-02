İlk tebrik Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi.

Kasapoğlu: Geçmişteki gibi...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir’i ve yönetim kurulunu kutladı. Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Nihat Özdemir’i kutluyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Geçmişte bulunduğu görevlerde de Türk sporuna önemli katkılar sunmuş Nihat Özdemir ve yönetiminin, futbolumuzu daha iyi seviyeye taşıyacağını ümit ediyorum.”