İlk tebrik Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı’na seçilen Nihat Özdemir’i kutladı.

02 Haziran 2019, Pazar 06:01
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İlk tebrik Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi.

Kasapoğlu: Geçmişteki gibi...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir’i ve yönetim kurulunu kutladı. Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Nihat Özdemir’i kutluyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Geçmişte bulunduğu görevlerde de Türk sporuna önemli katkılar sunmuş Nihat Özdemir ve yönetiminin, futbolumuzu daha iyi seviyeye taşıyacağını ümit ediyorum.”

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