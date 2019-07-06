İlk partide onlar var: Kolarov ve Rodrigues...

Yeni sezonu yepyeni umutlarla açan ve kadroyu neredeyse silbaştan kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, takviye çalışmalarında gaz kesmiyor. İlk olarak 4 futbolcunun transferi tamamlandı, şimdi sıra diğer 4’lüde. Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar ve Murat Sağlam ile başlayan transfer rüzgarı, Konoplyanka, Kolarov, Rodrigues ve Fejsa ile devam edecek. Taraftarlar da dört gözle bu yıldızları bekliyor. Yönetimin planı ise ilk partide Rodrigues ve Kolarov’u açıklamak.

Kolarov işi çözdü

Roma kulübü ile görüşüp, Fenerbahçe ile anlaştığını söyleyen Kolarov “Beni bırakın” mesajını göndermişti. Sarı- Lacivertliler, Sırp sol bek ile her konuda anlaşmaya varırken, 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu hamle ile Hasan Ali’nin olduğunu sol bek iyice sağlama alınacak. Kısa zamanda KAP açıklaması bekleniyor.

2 yıl kiralanacak

Rodrigues işi de mutlu sonla noktalandı. Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad ile kiralama formülü üzerinden görüşen Sarı-Lacivertliler, 2 yıl için el sıkıştı. Oyuncu da Fenerbahçe’nin yıllık ücret teklifini kabul etti. Hem Kolarov hem de Rodrigues’in kısa zamanda Topuk Yaylası’ndaki çalışmalara katılması planlanıyor.