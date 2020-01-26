İlk milli boksörümüz Garbis Zakaryan hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk milli boksörü 'Demir Yumruk' Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti.

26 Ocak 2020, Pazar 03:42 Son Güncelleme:
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İlk milli boksörümüz Garbis Zakaryan hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü olan 'Demir Yumruk' lakaplı Ermeni asıllı efsane sporcu Garbis Zakaryan, 90 yaşında hayatını kaybetti. 

Türk boksu bir efsanesi daha yitirdi. Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan hayata veda etti. 24 yaşında Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü olan Zakaryan, Galatasaray'da İstanbul ve Türkiye amatör şampiyonu oldu. Efsane boksör, 22 yıllık kariyerinin ardından 1966 yılında boks kariyerine son verdi. 

Ermeni asıllı boksör yaptığı bir açıklamada: "ölünce beni Türk bayrağı ile toprağa verin" demişti.

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