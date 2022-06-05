A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Milli takıma galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti. Adana Demirspor'daki olağanüstü sezonu sonrasında Galatasaray 'a geri dönen Yunus Akgün, Faroe Adaları maçının 80. dakikasında oyuna dahil olarak, ilk kez Milli formayı giydi.

"GURUR DUYUYORUM"

Yunus, maç sonrasında twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir. Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi. Bu fırsatı bana veren çok değerli Stefan Kuntz hocama ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek isterim. Özellikle ilk milli maçımda asist ile katkı yapmak benim için bir ayrı bir mutluluk vericiydi. Milli takımın bir parçası olabildiğim için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus, Milli Takım 'ın Merih Demiral ile bulduğu 4. golde asisti yapan isim oldu.

Yıldız oyuncu, ortaya koyduğu futbolla kısa sürede büyüledi. 85'te Merih Demiral'ın attığı golde harika bir topuk pası veren Yunus, maçı 1 asistle tamamladı.







